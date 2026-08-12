El Papa León en Argentina: La Parroquia San Vicente organiza un viaje para «la parada» en Luján

La Parroquia San Vicente de Olavarría organiza un viaje en colectivo hacia Luján, con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según informaron desde la parroquia, el itinerario de la visita papal incluirá las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba, y desde la comunidad olavarriense se prepara una delegación para participar de la jornada en Luján.

Los pasajes para el viaje estarán a la venta en la Secretaría Parroquial a partir del próximo martes, desde las 18 horas. El valor podrá abonarse en tres cuotas de 30.000 pesos.

Desde la Parroquia San Vicente destacaron la importancia de la convocatoria y calificaron la llegada del pontífice como “una alegría y un momento histórico”, al tratarse de la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años, luego de la presencia de Juan Pablo II en 1987.

La comunidad parroquial invitó a quienes quieran formar parte del viaje a acercarse a la Secretaría Parroquial a partir del martes para adquirir sus pasajes.