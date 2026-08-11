Este miércoles se realizará un operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de coqueluche en Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo un operativo de bloqueo territorial a partir de la detección de un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo comenzará a las 10:30 y estará coordinado entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

La intervención afectará al perímetro delimitado por las calles Monseñor Ayacucho, Independencia, Lebensohn y Rocha Errecart.

Durante el operativo puerta a puerta, los equipos de salud realizarán el control de síntomas en los vecinos de la zona y la verificación de las libretas de vacunación. En los casos donde se constate la falta de alguna dosis, se procederá a la aplicación en el momento, por lo que se solicita a la población tener la documentación sanitaria a mano. La jornada se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.