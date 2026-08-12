El Papa León en Argentina: Proponen que el 9, 10 y 11 de noviembre sean días no laborables

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que declare, de manera excepcional, no laborables los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Según explicó el legislador, la medida tendría como objetivo facilitar el acceso, la organización y el desplazamiento de las personas que quieran participar de las actividades previstas durante la visita papal.

Taiana destacó la importancia y la trascendencia histórica del acontecimiento y sostuvo que la llegada del pontífice será una oportunidad para “renovar la esperanza” y reafirmar valores vinculados al diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos.

El diputado también señaló que la visita adquiere una significación especial por la continuidad del pontificado de León XIV con el legado de Francisco, además de remarcar su trayectoria y su vínculo con América Latina.

En ese sentido, Taiana sostuvo que, en un contexto en el que considera necesario recuperar espacios de encuentro y construcción comunitaria, el mensaje de León XIV en defensa de la dignidad humana y la justicia social adquiere particular relevancia.

El proyecto plantea que los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 sean declarados jornadas no laborables de manera excepcional, aunque la eventual medida deberá ser evaluada y, en caso de corresponder, dispuesta por el Poder Ejecutivo.