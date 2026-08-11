El Municipio continúa con las recorridas de reconocimiento del programa GIRO

El Municipio, a través de la Coordinación de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, continúa con las recorridas territoriales en el marco del programa GIRO, con el objetivo de reconocer a los vecinos que realizan correctamente la separación de sus residuos y, al mismo tiempo, relevar información que permita fortalecer el funcionamiento de la recolección diferenciada.

El pasado viernes se completó la primera de las tres etapas previstas para la ruta gris, correspondiente al barrio Sarmiento, mientras que este martes finalizará el recorrido del sector pendiente de la ruta naranja, en el barrio San Vicente. En ambos casos, las promotoras ambientales acompañaron el inicio de la recolección y realizaron el relevamiento de los domicilios que dispusieron correctamente sus materiales reciclables y respetaron el horario establecido.

Además del reconocimiento a través de las etiquetas verdes, estas recorridas tienen un importante componente técnico. La información relevada permitirá comenzar a construir una base de datos por ruta, que incluya la cantidad de hogares que participan de la separación de residuos, el cumplimiento de los horarios de disposición y aquellos casos en los que los materiales son sacados fuera del horario establecido.

Este registro permitirá contar con información más precisa sobre el funcionamiento de la recolección diferenciada en cada sector de la ciudad. Para su análisis se contemplará, además, que no todos los hogares que separan residuos necesariamente disponen sus materiales todas las semanas, por lo que los datos obtenidos serán utilizados como una referencia y considerando un margen de variación.

La información permitirá orientar nuevas intervenciones territoriales junto a las promotoras ambientales, principalmente en aquellos sectores donde se detecte la necesidad de reforzar determinados aspectos de la separación en origen, los días o los horarios de disposición.

De esta manera, las recorridas cumplen un doble objetivo: reconocer y agradecer a quienes realizan correctamente la separación de sus residuos y, al mismo tiempo, generar información que permita tomar decisiones y fortalecer el programa GIRO en territorio.

Desde la Coordinación de Ambiente destacaron la importancia de la participación de los vecinos y remarcaron la importancia de respetar los días y horarios establecidos para la recolección diferenciada, que resulta fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.