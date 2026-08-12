Dos dotaciones de bomberos sofocaron un incendio en un quincho del barrio Fonavi de Sierras Bayas

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Por En Linea Noticias 0

Dos dotaciones de bomberos voluntarios pertenecientes al Destacamento de Sierras Bayas acudieron este martes a un incendio desatado en un quincho ubicado en la parte trasera de una vivienda del barrio Fonavi.

En un primer momento concurrió al lugar la unidad 14 de dicha localidad. Debido a la magnitud del fuego, momentos más tarde se solicitó el apoyo de una segunda dotación para poder controlar las llamas.

A raíz del siniestro se registraron pérdidas materiales de consideración en el quincho afectado. Según se informó, no se reportaron personas heridas durante la intervención.

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