Detuvieron a un hombre acusado de lesiones leves y amenazas

Un joven de 27 años fue detenido en Olavarría en el marco de una causa caratulada “Lesiones leves – Amenazas”.

El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, que concretó la detención en la vía pública, en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Entre Ríos.

Según se informó, la medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, a cargo de la jueza Fabiana San Román.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de la asignación de un cupo en una unidad carcelaria.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.