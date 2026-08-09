Accidente en Sierras Bayas: uno de los jóvenes permanece en terapia intensiva y el otro fue trasladado a CEMEDA

Tras el accidente ocurrido este domingo por la mañana en la rotonda del acceso a Sierras Bayas, se conocieron nuevos detalles sobre el estado de salud de los dos jóvenes que viajaban en el Fiat Uno involucrado en el siniestro.

Lautaro Romero, de 20 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde fue trasladado con código rojo luego del impacto.

En tanto, Iván Krotter, de 25 años, fue trasladado a la Clínica CEMEDA, donde permanece bajo atención médica.

El accidente se produjo en la zona de Centenario y Smirnoff, cuando el Fiat Uno de color blanco en el que circulaban ambos jóvenes perdió el control y terminó impactando contra la rotonda del acceso a la localidad.

Por el hecho se inició una causa caratulada como “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Azul, sede Olavarría.

Además, se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.