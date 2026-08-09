Siniestro vial en Sierras Bayas: dos jóvenes sufrieron graves heridas

Un grave siniestro vial se registró este domingo por la mañana en la rotonda ubicada en el ingreso a Sierras Bayas, frente a la estación de servicio YPF Zito y Priola, y dejó como saldo a dos jóvenes heridos que permanecen internados en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

El accidente se produjo en las primeras horas de la mañana, cuando un Fiat Uno en el que circulaban los dos jóvenes perdió el control al ingresar a la localidad.

Se cree, aunque todo es materia de investigación, que el automóvil habría mordido un cordón interno y, tras ello, dio varios tumbos hasta quedar detenido sobre la rotonda.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado con código rojo, debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el segundo fue derivado con código verde, aunque presentaba múltiples golpes y lesiones.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde permanecen internados en el área de terapia intensiva, según informaron desde el centro asistencial.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal policial para asistir a los heridos y realizar las tareas correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.