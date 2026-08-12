Adelanto: Se entregó en la Defensoría Oficial el acusado de agredir a su expareja e incendiar su casa

Detuvieron a Hugo Alberto Gabriel tras entregarse en la Defensoría Oficial. El hombre, sobre quien pesaba una orden de captura por un hecho de violencia de género e incendio, se presentó este miércoles en la sede judicial y quedó a disposición de las autoridades policiales y de la Justicia.

Al mediodía de este 12 de agosto de 2026, Gabriel concurrió a la Defensoría Oficial con la intención de entregarse. En el lugar, personal de la Sub DDI Olavarría hizo efectiva su detención.

La causa, caratulada bajo la, se inició el pasado 25 de julio tras una intervención de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género N.º 5 de Olavarría, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2.

Según consta en las actuaciones, el hombre agredió físicamente en el interior de un domicilio a su pareja y a una de sus hijas menores de edad. Tras el arribo de un móvil de emergencias alertado por lo sucedido, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Olavarría para ser asistidas.

Posteriormente, el agresor se encerró en la vivienda e inició un incendio en una de las habitaciones. Personal de Bomberos Voluntarios ingresó al inmueble y extinguió las llamas, momento en el cual se constató que el acusado había escapado por el patio trasero.

Desde el día del hecho, la mujer permanece en un domicilio de resguardo con custodia fija y personal dispuesta por la fiscalía e instrumentada por el Ministerio de Seguridad. No se registraron denuncias de nuevos intentos de acercamiento por parte del agresor desde entonces.

El 27 de julio, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías la detención y la inserción del pedido de captura del acusado, medida que fue otorgada. En el marco de la búsqueda, el sábado 1 de agosto se ejecutaron cuatro allanamientos, a los que luego se sumaron otros tres procedimientos, todos con resultado negativo.

El imputado registraba una condena previa por hechos de violencia familiar y de género contra la misma víctima . Por ese expediente había sido detenido el 11 de junio de 2025 y condenado a un año de prisión de efectivo cumplimiento, pena que agotó el 10 de junio de 2026.

Mañana por la mañana, Hugo Alberto Gabriel será indagado en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de Olavarría por la fiscal Mariela Viceconte.

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