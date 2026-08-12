Edicto: Citación a demandados y/o sus herederos

EDICTO: Por DOS días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del Dr. Jorge Mariano FERRARI, CITA a los demandados Leonardo Isidoro SALOMON y Aurelia GROGORINI y/o a sus herederos, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tomen intervención en autos «DURAN MACARENA YAMILA C/ SALOMON CARLOS PEDRO Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» (Expte. Nº OL-2338-2026), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES, citándose además a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble que se pretende usucapir,ubicado en la localidad de Sierra Chica, Pdo. de Olavarría designado catastralmente como: Circ. I, Secc. F, Qta. 588, Mz. 588 E, parcela 16 A, dominio inscripto en la Matrícula Nº 10815.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho, en la ciudad de Olavarría.