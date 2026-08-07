Convocatoria a asamblea ordinaria ley 15.192 Asociación Civil Club Atlético Sierra Chica



La comisión directiva de la institución, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea General Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria: Olavarría, 7 de agosto del 2026. Convóquese a Asamblea General Ordinaria, a los señores socios de la asociación civil CLUB ATLETICO SIERRA CHICA para el día 7 de septiembre del 2026 a las 20:00 hs, en primer convocatoria, y a las 21: 00 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sito en la Av. Legorburu n° 2130 de la Localidad de Sierra Chica, partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar el acta de la asamblea y dar cumplimiento al arts. 14° y 15° del Estatuto Social; 2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondiente al ejercicio Nro 92 cerrado al 31 de Diciembre del año 2025; 3) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión directiva; 4) Elección de tres asambleístas para formar la comisión Escrutadora. 5) Elección total de los cargos de Comisión Directiva conforme a lo dispuesto en los Arts. 14°/ 15° Y 21° del estatuto social; 6) Elección total de los cargos de la comisión revisora de cuentas conforme a lo dispuesto en los Arts. 14°/ 15° Y 21° del estatuto social.