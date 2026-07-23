Convocatoria reempadronamiento de socios a dic 2019- ley 15.192

Asociación Civil Asociación Cooperadora Del Colegio Nacional De Laprida

Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-69371 fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse entre los días 01 a 15 de agosto del año 2026, los día lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 hs y martes, jueves, sábado y domingos de 15 a l7 hs. en la sede social de la entidad ubicada en la calle Pellegrini 1358 de Laprida, Provincia de Buenos Aires, y/o mediante envío de e-mail a la casilla de correo [email protected] , todo ello con motivo de conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades.”