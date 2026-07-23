La actividad metalúrgica cayó 4,6% en junio: PBA entre las más afectadas

La actividad metalúrgica profundizó su deterioro en junio y la provincia de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las jurisdicciones más afectadas. Además, el uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,8%, esto es 5,1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás.

Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción nacional cayó 4,6% interanual y acumula un retroceso de 5,7% en el primer semestre de 2026, mientras que Buenos Aires registró una baja de 5,6%, apenas por debajo de Córdoba (-5,7%), la mayor caída entre las principales provincias metalúrgicas.

La actividad también retrocedió 0,3% respecto de mayo, lo que marcó una nueva caída mensual y confirmó que el sector continúa sin mostrar señales de recuperación. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada descendió hasta el 40,8%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, y el empleo volvió a contraerse, con una baja de 2,3% interanual y de 0,2% frente al mes anterior.

Desde Adimra advirtieron que la desaceleración de la caída mensual no implica un cambio de tendencia y señalaron que la producción sigue operando por debajo de los niveles de 2025, en un contexto de baja utilización de la capacidad instalada y debilidad del mercado interno. Además, destacaron que la caída simultánea de las importaciones y de la producción nacional refleja un achicamiento del mercado total, con menor demanda tanto para la oferta local como para la importada.

En el plano provincial, Buenos Aires volvió a mostrar un desempeño negativo. La producción cayó 5,6% interanual, impulsada por bajas generalizadas en fundición, forja de metal y bienes de capital. Solo Córdoba presentó un retroceso mayor (-5,7%), mientras que Entre Ríos cayó 4,5%, Mendoza 3,2% y Santa Fe registró la menor baja, con 1,2%, sostenida parcialmente por la recuperación de la maquinaria agrícola. Las cinco provincias concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional y todas registraron resultados negativos durante junio.

A nivel sectorial, siete de las ocho ramas metalúrgicas terminaron el mes con caídas interanuales. Los mayores retrocesos correspondieron a fundición (-9,4%), otros productos de metal (-9%), carrocerías y remolques (-6,7%) y bienes de capital (-5,9%). El único rubro que logró crecer fue maquinaria agrícola, con una mejora de 3,6% respecto de junio del año pasado.

El informe también muestra que todas las cadenas de valor relevadas registraron bajas en su producción. Las más afectadas fueron consumo final (-9,8%) y construcción (-7,1%), seguidas por automotriz (-6,3%), petróleo y gas (-6,1%) y minería (-5,9%). Agroindustria (-2,4%) y alimentos y bebidas (-4,1%) exhibieron las menores caídas.

En materia de comercio exterior, las importaciones metalúrgicas disminuyeron 25,1% interanual en mayo y acumulan una caída de 13,5% en lo que va del año. Las exportaciones, en cambio, crecieron 33,9%, aunque Adimra aclaró que ese incremento respondió principalmente a una operación puntual de productos metálicos no ferrosos; sin ese efecto, la suba habría sido de 9,1%. (DIB)