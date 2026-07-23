Weiss: “Tenemos que volver a darle a la vacunación el lugar que tiene para prevenir enfermedades”

La directora de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Olavarría, María del Carmen Weiss, analizó la caída de las coberturas de vacunación y advirtió sobre la necesidad de recuperar los niveles históricos de inmunización.

En una entrevista realizada por la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”, la funcionaria explicó cómo se encuentra la ciudad, cuáles son los grupos con menor porcentaje de vacunación y las estrategias que se llevan adelante para completar esquemas.

El pedido del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires para declarar la emergencia por la baja en la vacunación pediátrica encendió nuevamente la alarma sobre un problema que también alcanza a Olavarría. Weiss sostuvo que la disminución de las coberturas «no es solamente en Olavarría, sino que es algo que ha pasado a nivel provincia y a nivel país», y remarcó la importancia de volver a instalar el tema en la agenda pública.

“Tenemos que volver a retomar nuevamente la importancia y darle el lugar que tiene lo que es la vacunación. Es fundamental para prevenir enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna”, explicó.

La especialista destacó que las vacunas no solamente evitan la aparición de enfermedades, sino que reducen los cuadros más graves. “Lo que va a tener una vacunación hecha previamente es una forma menos grave de la enfermedad, va a disminuir la internación y también la mortalidad”, señaló.

La pandemia como punto de inflexión

Consultada sobre cuándo comenzó a registrarse una caída más marcada en las coberturas, Weiss ubicó un momento clave después de 2020.

“Hubo distintos motivos, pero uno de los momentos donde se sintió más fuerte fue después del 2020, donde empezó como a disminuir lo que es la parte de vacunación”, explicó.

Además, señaló que la ausencia de determinadas enfermedades puede generar una percepción equivocada en la población.

“A veces determinadas enfermedades que no están hacen que la gente no tome conciencia de qué importante son las vacunas. Pero no están justamente porque estaban las vacunas y porque las coberturas eran altas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó situaciones que tuvieron impacto en la ciudad y que fueron controladas gracias a la vacunación.

“La gente se acuerda de los brotes de hepatitis A que tuvimos en Olavarría, de sarampión, de cuadros de gastroenteritis graves con chicos internados, de poliomielitis, donde todavía hay personas que han quedado con secuelas, y también del coqueluche”, enumeró.

Olavarría recupera cobertura, pero todavía está por debajo de lo esperado

Weiss explicó que históricamente Olavarría tuvo muy buenos niveles de vacunación, con coberturas cercanas al 90 o 95 por ciento en algunas vacunas, pero que esa situación cambió en los últimos años.

“Olavarría históricamente, antes de toda esta disminución, siempre tuvo una muy buena cobertura de vacunación”, recordó.

Según detalló, al cierre del año pasado la cobertura general se ubicó entre el 78 y el 85 por ciento, todavía por debajo del objetivo sanitario recomendado.

“Tenemos que llegar al 90 por ciento. Empezamos a retomar, a subir a partir del año pasado, pero igualmente seguimos por debajo de lo que necesitamos”, indicó.

Al analizar los grupos específicos, la directora de Epidemiología e Inmunizaciones explicó que algunos sectores presentan mayores dificultades.

“En los menores de un año, donde están las vacunas de los 2, 4 y 6 meses, tendríamos que estar en el 50 por ciento a mitad de año y estamos en el 46 por ciento”, detalló.

También hizo referencia al grupo de niños nacidos en 2021, que actualmente deben recibir las vacunas correspondientes al corte establecido.

“Ese grupo, que antes se llamaba ingreso escolar, hoy se vacuna por corte. Estamos vacunando a todos los chicos nacidos en 2021, independientemente de cuándo cumplan años o cuándo empiecen la escuela”, explicó.

Sobre ese segmento, advirtió: “Tendríamos que estar en más del 50 por ciento y estamos en el 37 por ciento”.

Búsqueda activa y nuevas estrategias para recuperar esquemas

Frente a esta situación, Weiss explicó que desde el Municipio se implementan distintas acciones para acercar la vacunación a la comunidad.

“Estamos mandando recordatorios a los papás, seguimos insistiendo con esto. Estamos haciendo extensión de horarios del Banco de Leche para poder vacunar y facilitarle a las personas que trabajan o que tienen dificultades durante la semana que puedan acercarse”, contó.

Además, señaló que se realiza una búsqueda activa de personas que tienen esquemas incompletos.

“Estamos saliendo a buscar vacunas. No solamente hacemos bloqueos por casos sospechosos, sino también recupero de vacunas. Vamos a las casas, citamos a las familias y, muchas veces, directamente vacunamos en los domicilios”, explicó.

En ese marco, informó que este sábado se realizará una jornada especial de vacunación en el Banco de Leche, que permanecerá abierto de 8:30 a 16:30.

También preocupa la vacunación en embarazadas

Weiss remarcó que la caída en las coberturas no se limita solamente a la población pediátrica.

“Cuando hablamos de vacunación no hablamos solamente de niños. También hablamos del adulto y de la embarazada, porque todas las edades tienen vacunas”, señaló.

Sobre la situación de las embarazadas, indicó que muchas veces la falta de vacunación está relacionada con el desconocimiento.

“Cuando uno se acerca y explica que una de las vacunas que recibe la mamá es para que le pase defensas al bebé, que recién va a recibir esa vacuna a partir de los dos meses, ahí se entiende la importancia”, explicó.

Finalmente, insistió en la necesidad de que la población consulte y reciba información adecuada.

“Es importante que la población esté informada, que consulte, que se acerque al CAPS o al lugar donde pueda recibir información sobre qué vacuna es, por qué es importante y cuáles son sus características”, concluyó Weiss.