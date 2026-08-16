A una semana del accidente: Lauti continúa su recuperación y su familia pide ayuda para afrontar los gastos

El joven que sufrió un grave accidente el pasado 9 de agosto en la rotonda de acceso a Sierras Bayas permanece en recuperación en Capital Federal, luego de haber sido derivado tras el siniestro.

Ante esta situación, sus familiares iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir recursos que permitan afrontar los distintos costos que implica este proceso, entre ellos los traslados, el alojamiento y otros gastos vinculados a su recuperación.

A través de las redes sociales, la familia de Lauti pidió el acompañamiento de la comunidad y destacó que toda colaboración puede resultar de gran importancia en este momento.

Además de los aportes económicos, también solicitaron a quienes no estén en condiciones de colaborar que ayuden difundiendo la campaña para ampliar su alcance y lograr que el pedido llegue a más personas.

Las donaciones pueden efectuarse mediante el alias apuro.azareo.surf.mp, a nombre de Claudio Javier Romero.

La familia agradeció las muestras de solidaridad y el acompañamiento que viene recibiendo desde el accidente: “Muchas gracias de corazón por acompañar a Lauti y a su familia”.