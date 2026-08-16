Una caminata guiada recorrerá la historia de Belgrano y San Martín en Olavarría

Una nueva propuesta turística y cultural permitirá recorrer distintos sitios históricos de Olavarría y conocer aspectos vinculados con las figuras del General Manuel Belgrano y el General José de San Martín.

La actividad se realizará el sábado 22 de agosto desde las 14, con salida desde el Archivo Histórico Municipal “Alberto y Fernando Valverde”, ubicado en Lamadrid 2658. El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y media y será de dificultad baja.

La propuesta, denominada “Pasos con Historia: De Belgrano a San Martín”, está pensada para toda la familia y busca recuperar distintos espacios vinculados con la historia local y nacional.

El trayecto finalizará en el monumento al General San Martín, ubicado en la Plaza Aguado, en la esquina de Almirante Brown y Vélez Sarsfield.

La caminata es gratuita y forma parte de las actividades organizadas en torno a las conmemoraciones de ambos próceres. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Coordinación de Turismo, la Dirección de Patrimonio, la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría y el Archivo Histórico Municipal.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del portal MIO, donde se encuentra disponible la propuesta “Pasos con Historia: De Belgrano a San Martín”.

También se pueden realizar consultas mediante el chatbot de la Municipalidad por WhatsApp, al 2284-229029.