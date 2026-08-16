Olavarría conmemorará el 176° aniversario del Paso a la Inmortabilidad del general de San Martín

Olavarría conmemorará este lunes 17 de agosto el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín con un acto que se desarrollará en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”.

La ceremonia comenzará a las 14:45 y tendrá como escenario el sector ubicado junto al monumento que homenajea al Libertador.

Del acto participarán funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

La actividad se realizará en el marco de una nueva conmemoración del fallecimiento de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850, fecha incorporada al calendario nacional como jornada de homenaje a quien encabezó, entre otras acciones, las campañas libertadoras de Argentina, Chile y Perú.