Un docente de la FIO presentó en INTERSEC desarrollos para elentrenamiento deBomberos Voluntarios

El ingeniero Luis Arrién, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, participó como disertante en INTERSEC, la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal, donde presentó desarrollos técnicos realizados junto al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

El encuentro se desarrolló durante los primeros días de septiembre en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, y reunió propuestas vinculadas con distintos sectores de la seguridad y la protección contra incendios.

La participación de Arrién se enmarcó en el trabajo que el Consejo Nacional lleva adelante para fortalecer la innovación, la formación y las capacidades operativas del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Uno de los principales desarrollos en los que trabaja el equipo es el diseño y fabricación de módulos de entrenamiento con fuego vivo, destinados a que los bomberos puedan capacitarse bajo condiciones controladas que simulan situaciones reales de intervención.

Los módulos permiten realizar prácticas de extinción de incendios en ámbitos confinados y en infraestructuras con limitaciones de acceso o salida. Para su construcción se utilizan como base contenedores marinos, que son adaptados de acuerdo con requerimientos específicos y normativas internacionales, entre ellas las establecidas por la National Fire Protection Association (NFPA).

En este proyecto, Arrién fue convocado para realizar estudios integrales sobre el diseño y las prestaciones de los módulos, junto con especialistas nacionales e internacionales vinculados con las técnicas de extinción y la fabricación de este tipo de equipamiento.

Uno de los puntos centrales del trabajo es el análisis de la estabilidad estructural de los módulos frente a las cargas térmicas. En este aspecto realizaron aportes mediante simulaciones los ingenieros Leonel Pico y Raúl Etchetto, de RMS Ingeniería, ambos docentes del Área Mecánica de la FIO. También participa la ingeniera María Emilia Arrién, docente de esa área del Departamento de Electromecánica.

Los módulos están conformados por dos áreas compartimentadas. En una se genera la combustión, mientras que en la otra ingresa el personal de bomberos, que queda expuesto al efecto de las llamas y los gases una vez abierta la puerta de la cámara de fuego.

El sistema incorpora además una chimenea con apertura regulable, accionada mediante un brazo mecánico articulado. De esta manera, el instructor puede controlar la ventilación y los gases calientes generados en el interior de la cámara sin necesidad de exponerse directamente.

Cada cámara cuenta también con sensores de temperatura mediante termocuplas y un sistema de adquisición de datos y controladores, que permite registrar el funcionamiento y disponer de información durante las prácticas.

El desarrollo articula conocimientos y herramientas de la ingeniería con necesidades concretas del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de generar equipamiento destinado a fortalecer las instancias de capacitación.

Según se indicó, el desarrollo avanza favorablemente y la asistencia técnica está teniendo una repercusión positiva en el sector. El equipo prevé continuar profundizando el trabajo conjunto con la Federación.