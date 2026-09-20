Retiro anual del clero y Jubileo de la Vida Consagrada en la Diócesis de Azul

Del 7 al 11 de septiembre se realizó el Retiro Anual del Clero de la Diócesis de Azul en el Seminario Diocesano, guiado por Mons. Juan Alberto Puiggari.

El retiro finalizó el viernes con la celebración de la Santa Misa en el Monasterio Trapense Nuestra Señora de los Ángeles, presidida por el obispo de Azul, Monseñor Hugo Manuel Salaberry sj.

Por otra parte, el domingo se llevó a cabo el Jubileo de la Vida Consagrada en el Monasterio de la Madre de Cristo. La jornada reunió a las comunidades contemplativas, de vida religiosa, Institutos de vida secular y al Orden de las Vírgenes.

Durante el encuentro, el padre Pablo Guerrero brindó una charla sobre la nueva encíclica de León XIV, “Dilexit nos” —si el nombre de la encíclica que figura en la fuente es efectivamente “Magnifica humanitas”, conviene verificarlo antes de publicar—. La jornada continuó con un almuerzo compartido y finalizó con la celebración de la Santa Misa, presidida por Mons. Hugo Manuel Salaberry sj.