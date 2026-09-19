Guaminí: siguen sin hallar al quinto pescador desaparecido en la Laguna del Monte

La búsqueda del quinto ocupante de la embarcación que se hundió en Laguna del Monte, en Guaminí, cumplió siete días sin resultados positivos, mientras los fuertes vientos volvieron a condicionar el operativo desplegado en el lugar.

Las tareas son coordinadas por los Bomberos Voluntarios de Guaminí y movilizan a más de 70 personas y unas 25 embarcaciones, además de drones, una brigada canina K9 especializada en la búsqueda de restos humanos y un avión que realizó sobrevuelos sobre la laguna.

Mario Toledo, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, explicó que durante las primeras horas del viernes las condiciones meteorológicas prácticamente impidieron trabajar sobre el agua. Solo una embarcación pudo ingresar a la laguna, mientras los drones continuaron recorriendo distintos sectores.

“Tenemos vientos que no nos permiten ingresar y hacer una búsqueda como queremos”, señaló Toledo en declaraciones a La Mirada Informativa.

En las jornadas anteriores, las embarcaciones realizaron recorridos en grupos alrededor de las islas y rastrillajes en forma de abanico. También se utilizó una red de arrastre cerca del lugar donde fue encontrada la embarcación accidentada.

Una de las principales dificultades es que los bomberos no cuentan con tecnología específica para efectuar una búsqueda subacuática, por lo que buena parte del operativo depende de la observación visual.

A esto se suma otra incógnita: no se sabe con certeza si el lugar donde apareció la embarcación coincide con el punto exacto en el que se produjo el hundimiento. Si fue desplazada por el agua, la persona buscada podría encontrarse a considerable distancia.

Por ese motivo, los equipos ampliaron progresivamente el radio de rastrillaje entre 1.000 y 2.000 metros hacia cada lado del punto registrado mediante coordenadas satelitales. En esa zona, la laguna alcanza una profundidad aproximada de seis metros.

Pese al paso de los días y las dificultades climáticas, los bomberos aseguraron que el operativo seguirá adelante y que no existe por el momento una fecha prevista para suspenderlo.

“Nosotros vamos a continuar”, afirmó Toledo. Si las condiciones meteorológicas mejoran, está previsto además sumar más bomberos voluntarios y reforzar el despliegue sobre la laguna.