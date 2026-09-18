Colegios del Obispado de Azul peregrinaron hacia el Seminario Diocesano

Estudiantes de 4° año de los colegios del Obispado de Azul participaron de una peregrinación desde la Catedral Nuestra Señora del Rosario hasta el Seminario Diocesano, en el marco de una jornada de encuentro que tuvo como lema “Alzad la mirada” y que reunió también a docentes, catequistas, profesores de Educación Física y sacerdotes.

La actividad comenzó en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde los estudiantes participaron de una oración, recibieron rosarios y fueron bendecidos por el padre Alejandro, presidente de la JUREC.

En ese momento, el sacerdote invitó a los alumnos a “ir alzando la mirada, ir mirando de la mano de quien caminan, y vayan con Jesús”.

Luego se inició la caminata hacia el Seminario Diocesano, acompañada por los sacerdotes Estanislao Fariña, Marcos Picaroni y Juan Alberto Ceverio.

Una vez en el Seminario, los estudiantes participaron de distintas actividades recreativas y compartieron una misa presidida por el padre Estanislao Fariña, como cierre de la jornada.