Soberanía, trabajo y desarrollo: la agenda de Kicillof con vistas al 2027, en exclusiva para el newsletter del ICP

“Si nuestros bienes comunes quedan en manos de corporaciones transnacionales, sin dejar desarrollo local, no servirán para mejorar la vida de nuestra gente”, sostiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires al plantear su agenda de futuro en la segunda edición del newsletter RedAcción del Instituto de Capacitación Política.

El Instituto de Capacitación Política (ICP) presentó la segunda edición de RedAcción, su newsletter mensual y gratuito de análisis y reflexión sobre temas de actualidad, que en esta oportunidad cuenta con una columna exclusiva de Axel Kicillof titulada “La encrucijada nacional. Soberanía, trabajo y desarrollo frente a la estafa electoral de Milei”.

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En el artículo, el gobernador bonaerense y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires analiza la situación política y económica de la Argentina, cuestiona el rumbo del Gobierno nacional y desarrolla su mirada sobre el rol del Estado, el desarrollo productivo, el trabajo, la ciencia y la tecnología, los recursos naturales y la inserción del país en el nuevo escenario geopolítico mundial.

“Estamos atravesando uno de los momentos más complejos y determinantes de nuestra historia reciente, Argentina necesita recuperar un modelo que apueste a la producción” sostiene Kicillof y afirma que “las preguntas estratégicas que debemos formularnos son: ¿de qué van a trabajar nuestros jóvenes?, ¿qué le vamos a vender al mundo?, ¿en qué condiciones nos vamos a insertar en el mercado internacional?”.

En esta edición ensaya lo que parecería esbozar sus pasos concretos con vistas a 2027, al afirmar que se debe “dar un debate de ideas profundo y abierto, y construir una alternativa política capaz de poner la producción al servicio de las mayorías y devolver la dignidad al trabajo” Y lo hace desde el newsletter del ICP.

Cabe destacar que el Instituto de Capacitación Política (ICP), fundado por Julio Alak, viene desarrollando Cursos de Formación dirigido a la militancia con una participación de 20 mil alumnos de todo el país.

En ese sentido, RedAcción nació como una propuesta destinada a reunir distintas voces y perspectivas, aportar herramientas para comprender la actualidad y acercar la producción intelectual y académica del ICP a la comunidad. Puede recibirse por mail registrándose en https://icpweb.ar/redaccion/boletin/2026/septiembre o consultarse en la web del Instituto www.icpweb.ar .

Segunda edición de RedAcción

La segunda edición de RedAcción incluye, además, un artículo sobre el recorrido de Las Leonas Majo y Vicky Granatto y su reclamo sobre el financiamiento deportivo, y un análisis de Luis Alberto Quevedo sobre la relación de las juventudes con las instituciones, la política y el ascenso social.

La publicación se completa con una nota de Fabio Grementieri sobre el legado arquitectónico de Francisco Salamone, un artículo acerca del litio, el desarrollo tecnológico y las disputas geopolíticas, y una reflexión de Juan Rattenbach sobre las islas Malvinas, la soberanía y la importancia estratégica del Atlántico Sur.