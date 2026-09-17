Benito Juárez: Prohíben a un deudor alimentario jugar al fútbol y asistir a las canchas

Fuente: Lu22 Radio Tandil – Foto: Lu22 Radio Tandil.

Un fallo del Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez restringió la participación de un padre en torneos y eventos futbolísticos de Tandil y Benito Juárez, luego de que acumulara más de un año de deuda por la cuota alimentaria de sus dos hijos.

La medida tuvo un efecto inmediato: el hombre no pudo ingresar a la cancha durante el fin de semana y, el lunes siguiente, se presentó ante la Justicia con una propuesta para regularizar la deuda.

La resolución fue dictada el 10 de septiembre por el juez Walter Fabián Pacheco quien además limitó el ingreso del hombre en calidad de espectador a eventos de fútbol en ambas ciudades.

El hombre se encontraba inscripto desde junio en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), pero continuaba disputando torneos locales y regionales con normalidad.

Una restricción frente al incumplimiento de la cuota alimentaria

La medida judicial llegó después de que las herramientas tradicionales utilizadas para intentar cobrar los alimentos adeudados no consiguieran que el padre regularizara su situación. Entre ellas figuraban embargos, la inhibición general de bienes y la inscripción en el registro de deudores alimentarios.

Ante la continuidad del incumplimiento, se solicitó una medida de carácter no patrimonial que tuviera un efecto concreto sobre las actividades del deudor.

El planteo tomó como referencia la reforma introducida por la Ley 15.513 al Código Procesal bonaerense, que faculta a los jueces a disponer medidas razonables para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

En este caso, la restricción alcanzó los torneos y eventos futbolísticos de Tandil y Benito Juárez, donde el hombre desarrollaba habitualmente su actividad deportiva.

Notificaciones y aplicación en apenas 72 horas

La resolución se firmó el viernes 10 de septiembre a las 13 y, a las 16, ya estaban en curso las notificaciones correspondientes.

Entre los destinatarios de los oficios judiciales se encontraban la Liga Tandilense de Fútbol, integrante de la Unión Regional Deportiva, la organización del torneo Copa Cosa de Serranos y el Club Juarense.

La aplicación de la medida se hizo efectiva durante el sábado, cuando el deudor no pudo ingresar a la cancha ni como jugador ni como espectador.

El lunes siguiente, el hombre se presentó ante la Justicia para formular una propuesta concreta destinada a regularizar la deuda alimentaria. De esta manera, la restricción tuvo una respuesta en un plazo de apenas 72 horas desde el dictado de la resolución.

El alcance de las medidas para garantizar el pago de alimentos

La abogada Alba Conforti, representante de la madre de los dos niños, explicó que el planteo surgió después de analizar la rutina y los intereses personales del demandado, ante la falta de resultados de las medidas patrimoniales y registrales.

“Lo que se buscó en el caso concreto fue una afectación en los intereses reales del deudor alimentario moroso que nos permitiera generar un cambio de actitud”, explicó.

La letrada advirtió que herramientas como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos corren el riesgo de convertirse en “letra muerta de la ley” cuando no generan consecuencias concretas en la vida cotidiana de quienes incumplen sus obligaciones.

En ese sentido, destacó la importancia de analizar cada situación particular para encontrar mecanismos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

“Ahí estuvo el ingenio y lo que pretendo trasladar al resto de colegas: buscar cuál es el interés que tiene real esa contraparte a partir del análisis detallado del caso concreto”, sostuvo.

La propuesta de extender los controles a las instituciones deportivas

A partir de lo ocurrido en este expediente, Conforti también planteó la posibilidad de que clubes y organizadores de competencias deportivas y culturales incorporen controles vinculados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa apunta a que las instituciones puedan exigir una certificación negativa del RDAM como requisito para inscribirse en torneos federados y amateurs, o contemplar esa condición dentro de sus mecanismos de derecho de admisión, sin necesidad de esperar una orden judicial específica para cada caso.

“De acá para adelante soy una abogada de Villa Cacique que propone que pensemos en ser organizadores, los convocantes, los que tengamos este registro como derecho de admisión”, afirmó.

La profesional, egresada de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), destacó además la receptividad del Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez y convocó a otros integrantes de la comunidad jurídica a buscar alternativas que permitan hacer operativas las herramientas legales destinadas a garantizar el derecho a la asistencia alimentaria.