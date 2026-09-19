RP N° 51: intenso trabajo para liberar el tránsito tras un choque multiple de camiones

La Ruta Provincial Nº 51 volvió a ser escenario en las últimas horas de intensas maniobras tras el brutal siniestro vial que involucró a cuatro transportes de carga y que dejó un conductor muerto.

Los trabajos en el puente sobre el arroyo Saladillo. La Razón de Chivilcoy

El tránsito permaneció completamente interrumpido mientras cuadrillas especializadas, bomberos y operarios de grúas pesadas llevaron adelante las tareas de remoción de los camiones que terminaron cediendo de la estructura e impactando contra las márgenes y el lecho del arroyo Saladillo.

Más tarde, se habilitó la calzada en sentido a 25 de Mayo.

La mecánica del rescate, según relata La Razón de Chivilcoy, requirió la llegada de maquinaria de gran tonelaje. La prioridad se concentró en la extracción de las unidades que cayeron al vacío -algunas parcialmente sumergidas en el cauce del río y otras sobre la barranca de la costa-, complicadas por el estado de las estructuras tras el choque y por la inestabilidad del terreno blando en la ribera.

Previamente, el derrame de materiales como urea, pinturas y granos -la carga de los camiones- exigió tareas de contención y limpieza a cargo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Mientras tanto, a última hora de la tarde de viernes Defensa Civil municipal de Saladillo informó que se hallaba parcialmente habilitada la calzada en la ruta, en sentido Saladillo a 25 de Mayo.

Un muerto y dos heridos

El trágico hecho ocurrido el martes pasado se cobró la vida de Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años y oriundo de Benito Juárez, quien conducía el camión Renault con acoplado cargado con cereal y falleció en el lugar. En tanto, los otros choferes heridos resultaron ser Nicolás Mareco, de 32 años, al mando de un camión Volkswagen con acoplado, y Mauricio Muriño, de 27 años, quien manejaba un camión Renault que trasladaba latas de pintura. Ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo con lesiones de consideración.

Por su parte, Alberto Sotto, de 64 años, guiaba un camión Fiat con cisterna cargado de urea a granel y resultó ileso tras la colisión.

El suceso generó un hondo pesar en las comunidades de origen de los trabajadores, entre ellas las localidades de Villalonga y Coronel Suárez.