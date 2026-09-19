Liliana Schwindt participó del plenario federal del espacio de Kicillof que comenzó a delinear el escenario de 2027

La concejala olavarriense María Liliana Schwindt participó este sábado del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, realizado en Avellaneda y que reunió a dirigentes y militantes de distintas provincias.

El encuentro estuvo atravesado por el escenario político hacia 2027 y por el planteo de Kicillof de avanzar en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei. Al cierre de la jornada, el gobernador sostuvo: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos permita empezar una etapa distinta”.

Durante el plenario, Kicillof también planteó que el desafío del peronismo no debe limitarse a cuestionar al Gobierno nacional, sino a construir una propuesta política. “El desafío no es describir calamidades, es ofrecer una solución”, afirmó, al tiempo que sostuvo que esa construcción debe hacerse recorriendo el país y con una apertura que exceda al peronismo: “Con el peronismo solo no nos va a alcanzar”.

Schwindt, tras participar del encuentro, publicó en sus redes sociales un mensaje bajo el título “Construir la esperanza”, en el que destacó la necesidad de debatir, organizarse y avanzar en la construcción de un proyecto político.

“Hoy en Avellaneda nos encontramos para algo mucho más grande que un acto. Nos encontramos para debatir, para organizarnos y, sobre todo, para volver a construir un proyecto de país que nos devuelva la esperanza”, expresó.

La concejala retomó además una de las definiciones planteadas por Kicillof durante el plenario: “No alcanza con decir qué no queremos. El desafío es construir qué queremos para la Argentina que viene”.

En su mensaje, Schwindt sostuvo que el objetivo no debe limitarse a una oposición al gobierno de Milei. “No se trata solamente de juntarnos para sacar a Milei. Se trata de hacer algo mejor”, afirmó.

En esa línea, enumeró como parte de ese proyecto la recuperación del trabajo, la producción, la educación, la salud, la ciencia, la dignidad y las oportunidades.

“Y eso no lo hace una persona sola. Lo hacemos entre todos y todas”, señaló Schwindt, quien cerró su publicación con una de las consignas que sintetizaron el encuentro en Avellaneda: “Porque la esperanza no se espera”.