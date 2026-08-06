El centro de jubilados y pensionados San Cayetano convoca a un reempadronamiento de socios

La comisión normalizadora del Centro de Jubilados y Pensionados San Cayetano de Olavarría abrió la convocatoria a todas las personas socias de la institución para realizar un reempadronamiento, con el objetivo de conformar un nuevo registro y posterior padrón de asociados.

La medida se realiza en el marco del expediente de normalización N° 21.209-256002/24 alcance 2, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y bajo lo dispuesto por la Ley 15.192. Este procedimiento servirá de base para la posterior asamblea que tratará la regularización de la institución y la designación de nuevas autoridades.

El trámite se podrá llevar a cabo entre el 14 y el 28 de agosto de 2026 inclusive. El registro presencial se realizará en la sede institucional de Piedras 1290, de lunes a domingos en el horario de 9:00 a 12:00. Asimismo, las personas interesadas podrán realizar la gestión de forma virtual mediante el envío de un correo electrónico a la casilla [email protected].