Video / Del vuelco a la faena: decenas de vecinos se acercaron a un camión de hacienda accidentado

Un camión que transportaba hacienda volcó este miércoles sobre la Ruta Provincial 60, entre las avenidas Colón y Sarmiento.

Tras el accidente, decenas de vecinos llegaron al lugar en camionetas, autos, motos, bicicletas y vehículos 4×4 para faenar los animales que murieron.

El propietario del transporte, oriundo de Tres Arroyos, autorizó el retiro de cortes de los ejemplares fallecidos, aunque también avanzaron sobre algunos que habían quedado vivo.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas y del Comando de Prevención Rural para ordenar la situación.