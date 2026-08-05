Situación sanitaria local y provincial: Wesner y Kreplak alertaron sobre el impacto de la crisis en Olavarría

Tras la entrega de cuatro ambulancias de alta complejidad y la presentación de nuevo equipamiento para el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», el intendente Maximiliano Wesner y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron el escenario de la salud pública y privada frente al contexto económico nacional. Durante el contacto con los medios, abordaron la tensión en las guardias locales, la crisis de las obras sociales, la falta de vacunas enviadas por Nación y la situación de las residencias de larga estadía en el partido.

El intendente Wesner se refirió al estresamiento del sistema público de salud local provocado por el debilitamiento de la medicina privada y las obras sociales en la ciudad. «Este contexto económico que se ha implementado en Argentina a partir del 10 de diciembre del 23 excluye constantemente, deja debilitado el rol del Estado y deja todo a merced del privado», expresó el jefe comunal.

Wesner vinculó este impacto con la caída de la actividad productiva local, particularmente en la minería no metalífera por la paralización de la obra pública. «Tenemos 3.000 despidos en Olavarría aproximadamente, gran parte de ellos en este sector primario extractivo. Eso se traduce en el sistema de salud, en un desfinanciamiento de las obras sociales. Son cada vez más los olavarrienses que necesitan del hospital; nosotros no dejamos a nadie en la vereda», aseveró.

Por su parte, el ministro Nicolás Kreplak advirtió sobre las irregularidades en el suministro de insumos preventivos por parte del Gobierno Nacional. «El Estado Nacional ha discontinuado durante todo el año las vacunas; un mes falta una y al mes siguiente falta otra. Eso dificulta llegar al porcentaje de vacunación deseado y lamentablemente estamos viendo reaparecer enfermedades inmunoprevenibles como el coqueluche o un aumento significativo de la hepatitis A», advirtió el funcionario provincial.

Kreplak explicó además la demanda creciente que absorbe la obra estatal IOMA y los hospitales públicos frente al sistema privado. «Atendemos a un 35% más de población que antes porque las obras sociales están desfinanciadas. Con IOMA pasa lo mismo, se volcaron todos y está haciendo un 40% más de atenciones ambulatorias y un 37% más de medicamentos de alto costo», señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre el proceso de fiscalización de hogares geriátricos en el partido de Olavarría, el ministro calificó la labor conjunta como «modélica». «Se hizo un trabajo exhaustivo; hay dos o tres que no han cumplido con las condiciones y las personas fueron trasladadas, mientras que el resto se habilitaron o están en un proceso con un plan de trabajo marcado para resolverlo», concluyó Kreplak.