Entregaron cuatro ambulancias de alta complejidad e inversión en equipamiento para el Hospital Municipal

Imágenes: Mauricio Latorre

En un acto encabezado por autoridades locales y provinciales, el Municipio de Olavarría realizó la presentación y entrega de cuatro nuevas unidades sanitarias de alta complejidad destinadas al sistema de salud pública del distrito. La incorporación representó una inversión municipal superior a los 500 millones de pesos, gestionada a través del trabajo técnico y administrativo de distintas áreas del Consejo de Salud.

Las unidades, correspondientes al modelo Peugeot Boxer HDI, cuentan con equipamiento médico para traslados y atención de emergencias. Entre sus componentes se destacan paneles de gases medicinales con fuentes de oxígeno, respiradores, cardiodesfibriladores, electrocardiógrafos digitales, oxímetros de pulso, marcapasos transcutáneos y aspiradores de secreciones.

La distribución de los vehículos contempla la asignación de tres unidades a las localidades de Sierras Bayas, Loma Negra e Hinojo, mientras que la cuarta ambulancia prestará servicio en la central de Emergencias del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». La medida busca optimizar la red de atención que cubre los trayectos urbanos y los caminos rurales del partido.

Previo al acto central, las autoridades recorrieron el servicio de cardiología del nosocomio local para supervisar la puesta en funcionamiento de un nuevo ecocardiógrafo de alta complejidad, incorporado también para la atención de pacientes de la ciudad y la región.