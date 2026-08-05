Nicolás Kreplak: «el gobierno nacional entregó cero ambulancias en el país; hoy en Olavarría entregamos cuatro»

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, participó del acto de entrega de cuatro ambulancias de alta complejidad e inversión médica en Olavarría, oportunidad en la cual diferenció la gestión pública bonaerense de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

En su discurso, el funcionario provincial cuestionó la reducción de partidas económicas en el área sanitaria nacional. «Estamos atravesando un momento donde la única política establecida y clara en este contexto de Gobierno Nacional es el ajuste. Y el ajuste tiene menos recursos para la salud, menos recursos para la obra pública, menos recursos para la inversión de equipamiento», afirmó Kreplak.

El ministro destacó la administración de los recursos locales para concretar la adquisición de los vehículos. «Tener 4 ambulancias nuevas en este contexto es realmente meritorio, es ser inteligente, dinámico y tener creatividad a la hora de, con los recursos que hay, construir el dinero necesario para hacer esta inversión», expresó.

En relación a la distribución de insumos a nivel federal, el titular de la cartera sanitaria contrapuso las cifras. «¿Sabés cuántas ambulancias entregó el Gobierno Nacional en el país? Cero. Así que hoy en Olavarría hacemos 4 contra cero. Iba a decir cuántas veces más es, pero es infinito, porque 4 dividido 0 tiende a infinito. Ya entregamos una nosotros, estas 4 van en 5 en solo Olavarría, contra cero en los 2.500 municipios que hay en todo el país. Me parece que marca muy claramente cuáles son los modelos que estamos viviendo», aseveró.

Por último, Kreplak se refirió al equipamiento adquirido para el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». «Estuvimos también viendo un ecocardiograma de alta complejidad que compra la barriada con recursos que se construyen también con la integración del sistema de salud… para volver a posicionar el servicio de cardiología en el lugar de referencia que tiene que tener. Olavarría tiene un potencial de polo sanitario enorme», cerró el ministro.