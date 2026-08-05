Jhonny CABA Lomar presentó la oferta más baja para ampliar y refaccionar las Escuelas N° 52 y N° 14

La empresa Jhonny CABA Lomar presentó la oferta de menor monto en la licitación pública convocada por la Municipalidad de Olavarría para ejecutar la ampliación y refacción del edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 52 y la Escuela Secundaria N° 14, ubicado en la intersección de avenida Del Valle y Piedras.

Durante la apertura de sobres, realizada este miércoles en el Palacio San Martín, la firma cotizó los trabajos en 351.883.000 pesos. La propuesta deberá ahora ser analizada junto con el resto de la documentación presentada por las empresas participantes antes de que se defina la adjudicación de la obra.

En total se recibieron cuatro ofertas. Además de Jhonny CABA Lomar, participaron Pecma S.R.L., con una propuesta de 367.145.460 pesos; Vimey Arg. S.A.S., que cotizó 372.000.000 pesos; y Visan Ingeniería S.A., cuya oferta ascendió a 423.297.500 pesos.

El proyecto prevé una intervención integral en el edificio escolar. Entre los trabajos se encuentra la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para actos escolares, un comedor con cocina totalmente equipada y depósito para alimentos, además de una nueva batería de sanitarios para la Escuela Secundaria N° 14 y la remodelación de los baños de la Escuela Primaria N° 52.

La obra fue proyectada a partir de un relevamiento de las necesidades de infraestructura realizado por el Consejo Escolar y el Municipio, con la participación de los equipos directivos de ambos establecimientos educativos, quienes realizaron aportes para definir las características de la intervención.