Del conflicto por los aranceles al chat filtrado: la polémica que involucra al árbitro Valentín Pompei

La discusión entre los clubes de la Liga de Fútbol de Olavarría y el Colegio de Árbitros por la actualización de los honorarios sumó un nuevo capítulo. La filtración de un chat privado con fuertes descalificaciones hacia instituciones de las localidades derivó en una sanción deportiva y en un pedido público de disculpas por parte del árbitro Valentín Pompei.

Durante varios días, la incertidumbre por el inicio del segundo semestre del Torneo «Juan Domingo Marinangeli» estuvo marcada por las negociaciones entre los clubes y los árbitros para acordar un nuevo esquema de honorarios por partido.

En ese contexto, comenzó a circular una conversación de WhatsApp mantenida entre integrantes del arbitraje local, en la que se intercambiaron opiniones sobre la postura de algunos clubes frente al reclamo económico.

La polémica se desató por el tenor de algunos mensajes, que incluyeron expresiones despectivas hacia instituciones de las localidades.

Entre las frases que trascendieron aparecen: «Y si Hinojo no puede pagar, que no juegue, que desaparezca». A ese mensaje le siguió la respuesta de otro integrante del grupo: «Coincido. Pero pongamos firme todos».

En otro tramo de la conversación también puede leerse: «Que los otros seis desaparezcan», mientras que otro participante escribió: «Para el Federal, oh sorpresa, todos tienen plata».

La conversación concluye con otra expresión que generó un fuerte rechazo: «Siempre Sierra Chica e Hinojo joden. Que se vayan y listo. Que jueguen en la Liga de Campaña».

La difusión del chat provocó malestar entre dirigentes de distintos clubes y el tema fue abordado durante la reunión que la Liga de Fútbol de Olavarría mantuvo este martes.

Como consecuencia de lo sucedido, la dirigencia resolvió que el árbitro Valentín Pompei no sea designado para dirigir partidos durante el segundo semestre del Torneo «Juan Domingo Marinangeli».

Horas después de conocerse la decisión, Pompei publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció que las expresiones fueron «agraviantes» y pidió disculpas.

«Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones agraviantes que manifesté en un grupo privado de WhatsApp hacia instituciones históricas de nuestra Liga local. Reconozco que fueron desafortunadas y no reflejan mi forma de pensar», expresó.

En el mismo texto sostuvo que cree «profundamente en el valor de todas las instituciones de la ciudad en su rol contenedor, recreativo y formador» y pidió disculpas a los clubes y comunidades que se sintieron afectados, al tiempo que manifestó su disposición a reparar el daño ocasionado.