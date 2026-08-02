Liga Profesional: Boca reaccionó a tiempo, empató con Newell’s y todavía no pudo ganar en el Clausura 2026

Boca Juniors rescató un empate 2 a 2 frente a Newell’s Old Boys este domingo en el estadio Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y continúa sin conocer la victoria en el certamen.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró un buen rendimiento durante la primera mitad y se fue al descanso en ventaja gracias al gol de Santiago Ascacibar. Sin embargo, en el complemento sufrió una rápida reacción del conjunto rosarino, que dio vuelta el marcador con tantos de Matías Coccaro y Luca Regiardo.

Cuando parecía que Boca sumaba una nueva derrota, apareció Alan Velasco a los 36 minutos del segundo tiempo para establecer el 2 a 2 definitivo y evitar otro traspié.

Con este resultado, el «Xeneize» suma apenas un punto en tres fechas y permanece en los últimos puestos de la Zona A, luego de haber debutado con una derrota ante Deportivo Riestra. Por su parte, Newell’s alcanzó las tres unidades y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del grupo.

Un Boca de dos caras

El conjunto visitante fue superior durante la etapa inicial. Generó varias situaciones claras con Miguel Merentiel, Leonel Flores y Sebastián Villa, hasta que a los 29 minutos Ascacibar apareció en el área para conectar de cabeza un preciso centro de Villa y abrir el marcador.

Antes del descanso hubo una jugada polémica, cuando un cabezazo en el área de Boca impactó en la mano de Lautaro Di Lollo. Pese a los reclamos de los jugadores locales, el VAR no convocó al árbitro Andrés Merlos para revisar la acción.

En el complemento el desarrollo cambió por completo. Apenas a los cuatro minutos Matías Coccaro igualó el encuentro y, nueve minutos más tarde, Luca Regiardo marcó un gran gol para poner el 2 a 1 en favor del equipo de Frank Kudelka.

Boca logró reaccionar sobre el cierre. Tras un rápido contraataque iniciado por Álvaro Montero y una buena acción de Leonel Flores por la derecha, Tomás Aranda asistió a Alan Velasco, que definió con potencia para sellar el empate.

Incluso, en los minutos finales, el conjunto visitante estuvo cerca de llevarse la victoria con un remate de Aranda que dio en el palo y otra ocasión desperdiciada por Flores en tiempo de descuento.

Cómo quedaron

Con el empate, Boca quedó con un punto en la Zona A del Torneo Clausura 2026 y continúa sin triunfos tras las primeras tres jornadas.

En la próxima fecha, el conjunto azul y oro recibirá a Vélez, mientras que Newell’s visitará a Defensa y Justicia.