Debut soñado para Ciudad de Olavarría: ganó en Pehuajó y dio el primer paso en el Regional Federal Amateur

Foto: Club Ciudad de Olavarría

El Club Ciudad de Olavarría comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Regional Federal Amateur femenino. En su debut en la competencia organizada por el Consejo Federal, el equipo olavarriense se impuso por 1 a 0 como visitante ante Estudiantes Unidos de Pehuajó y tomó ventaja en la serie.

El único tanto del encuentro fue convertido por Mía Suárez, quien le dio la victoria al conjunto de Olavarría en un partido clave para comenzar con confianza su recorrido en el certamen.

Con este resultado, Ciudad de Olavarría llegará con ventaja al encuentro de vuelta, que se disputará en Olavarría y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur femenino.