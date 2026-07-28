Dos ciclistas de Olavarría ganaron en el inicio del Campeonato Regional de Rural Bike en Laprida

Dos representantes de Olavarría fueron protagonistas de la primera fecha del 2º Campeonato Regional de Rural Bike «Ciudad de Laprida», al quedarse con las victorias en sus respectivas categorías durante la competencia disputada el pasado domingo sobre caminos rurales del distrito vecino.

La prueba, organizada por el Municipio de Laprida a través de la Dirección de Deportes junto al Club Social y Deportivo Juventud, reunió a competidores de distintas localidades de la región en un circuito de 60 kilómetros para la modalidad competitiva y otro de 30 kilómetros para la promocional.

En la prueba competitiva de 60 kilómetros, el triunfo masculino fue para Julio Brena, de Coronel Dorrego, seguido por Marcos David Uña, de Coronel Pringles. El olavarriense Ricardo García completó el podio al finalizar en el tercer puesto. Entre las damas, la victoria quedó en manos de la olavarriense María de los Ángeles García.

Por su parte, en la modalidad promocional de 30 kilómetros, Juan Pablo Segundo Pérez, de Daireaux, se impuso en la clasificación masculina, escoltado por Nicola Girolimini, de Saldungaray, y Ariel Safraider, de Laprida.

En la rama femenina también hubo festejo para Olavarría, ya que Manuela Lucía Roccasalva se quedó con el primer puesto. El podio se completó con Claudia Silvina Crevatin, de Hinojo, y María Inés Bustos, de Laprida.

Antes de la largada, el secretario de Gobierno de Laprida, Cristian Sampayo, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones deportivas para la realización del campeonato. Luego, el director de Deportes, Agustín Bernadaz, brindó precisiones sobre el recorrido y aspectos técnicos de la competencia.

De esta manera, la primera fecha del certamen regional dejó un saldo más que positivo para el ciclismo olavarriense, con dos triunfos y un tercer puesto entre los principales resultados de la jornada.