Luqiano vuelve a cantar en Olavarría el himno que acompañó a la Scaloneta

El cantante olavarriense Luqiano regresará a su ciudad para ofrecer un show especial este domingo 2 de agosto en el Paseo Jesús Mendía, en una jornada organizada por el Municipio de Olavarría que buscará reunir a vecinos y familias en torno a la música y la pasión por la Selección Argentina.

El momento más esperado de la presentación será la interpretación de «Selección, yo te sigo», la canción que alcanzó una enorme repercusión durante el Mundial y que rápidamente se convirtió en uno de los himnos populares de la Scaloneta. Su estribillo, «Favaloro, dale fuerzas a mis latidos», fue cantado por miles de argentinos dentro y fuera del país y se viralizó en redes sociales y celebraciones mundialistas.

Radicado desde hace años en Miami, Luqiano mantiene un fuerte vínculo con Olavarría, la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos en la música. Ahora volverá a presentarse ante el público local con un repertorio que tendrá como eje la canción que lo llevó a trascender fronteras.

La propuesta está pensada para compartir una tarde en familia y revivir el clima de unidad que generó la Selección Argentina. El encuentro será este domingo 2 de agosto en el Paseo Jesús Mendía, donde los asistentes podrán volver a cantar una de las canciones que marcó el camino de la consagración mundialista.