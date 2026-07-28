Promo de 3×2 en entradas para la obra “Negociemos” en el Teatro Municipal

Este domingo 2 de agosto, desde las 19 horas, se llevará a cabo en el Teatro Municipal la presentación de la obra “Negociemos, una historia de amor”, protagonizada por Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni. Quienes aún no sacaron la entrada ya pueden aprovechar la promoción de 3×2 para el sector de platea alta, tanto a través de Articket o en la boletaría del Teatro Municipal.

Se trata de una historia escrita por Alicia Muñoz, que cuenta con la dirección de Ernesto Medela y la producción de Damián Sequeira.

La plaza es un lugar de soledades, encuentros y desencuentros. Amalia y Miguel coinciden una tarde de sol. Él sacó a pasear a su perro y sus enfermedades. Ella en cambio lee su libro de autoayuda mientras escucha música de meditación.

El encuentro entre ambos, de la vitalidad y la timidez, nos lleva junto a ellos a transitar una comedia de personas “mayores” totalmente distintas, pero en un punto semejantes. Entre ambos sólo hay una historia que no fue y otra que puede llegar a ser. Quizás negociando lleguen a un acuerdo.

Valor de las entradas:

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 49500 platea baja- $ 47300 platea alta- $ 44000 sillas de palcos y $ 38500 pullman

Puntos de Venta

_ Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

_ Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

_ Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

El beneficio del 3×2 puede ser aprovechado en todos los puntos de venta.