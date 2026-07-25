La Peña Roja Olavarría entrego donaciones al municipio

En el marco del operativo Frío llevado adelante por el Municipio de Olavarría y más de 40 instituciones del partido, la Peña Roja Olavarría entrego varias donaciones que pudieron recolectar entre miembros de la misma y vecinos en general.

Está colecta hizo énfasis en buzos, camperas, tejidos, frazadas y todo tipo de prendas invernales y fueron entregadas en la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores.

Está acción además se encuadra y da continuidad al programa Rojo Solidario que lleva adelante el Club Atlético de Avellaneda.