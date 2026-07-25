Buscaba a sus hermanos desde 1976 y logró reencontrarse con uno de ellos

La historia de Luis Da Rosa encontró un primer final feliz. El vecino de Ayacucho, de 65 años, que buscaba reencontrarse con sus hermanos maternos después de casi cinco décadas sin contacto, logró hablar con uno de ellos apenas horas después de que su búsqueda comenzara a difundirse en los medios.

La historia fue publicada inicialmente por Multimedios Ayacucho, donde Luis decidió contar su historia con la esperanza de obtener algún dato sobre su familia. Debido a que recordaba que algunos de sus hermanos podrían haberse radicado en Olavarría, En Línea Noticias replicó la búsqueda para ampliar el alcance de la difusión en la región.

El resultado no tardó en llegar. En la mañana de este sábado, uno de los hermanos de Luis se comunicó con En Línea Noticias tras reconocer la historia. A partir de ese contacto y del trabajo conjunto entre ambos medios, se realizaron las intermediaciones necesarias para que los hermanos pudieran volver a hablar por primera vez desde 1976.

Hasta este viernes, Luis solo conservaba algunos recuerdos de su infancia y una certeza: que algunos de sus hermanos podrían vivir o haber vivido en Olavarría. Esa referencia fue la que impulsó la difusión regional de su historia.

En la entrevista original, Luis había contado que necesitaba «cerrar esta historia». También explicó que su madre, Luisa Elda de Mangieri, tuvo 11 hijos de distintas relaciones y que el paso del tiempo terminó separando a la familia.

El reencuentro con uno de sus hermanos representa el primer paso para reconstruir un vínculo interrumpido durante casi cincuenta años. La esperanza ahora es que la difusión también permita localizar al resto de sus hermanos y continuar reconstruyendo la historia familiar.