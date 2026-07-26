Coopelectric organiza una charla sobre la actualidad de la Cuestión Malvinas

En el marco de su Ciclo de Charlas, Coopelectric llevará adelante el próximo jueves 30 de julio la conferencia «Actualidad de la Cuestión Malvinas», que estará a cargo del abogado y especialista en Relaciones Internacionales Enrique Aramburu.

La actividad comenzará a las 19:00 en el Salón Auditórium de la sede administrativa de la cooperativa, ubicada en Belgrano 2850, y será con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, Aramburu analizará el estado actual de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La conferencia abordará la cuestión desde la perspectiva del derecho internacional, repasará la situación actual del reclamo argentino y ofrecerá una mirada sobre las perspectivas futuras de uno de los temas centrales de la política exterior nacional.

Quién es Enrique Aramburu

Enrique Aramburu es abogado, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Relaciones Internacionales.

Integra la Asociación Argentina de Derecho Internacional, el Comité sobre la Cuestión Malvinas del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes Argentinas.

Además, se desempeña como consultor externo del Ministerio de Defensa y formó parte del Departamento de Doctorado de la Universidad de la Defensa Nacional. También integra el Consejo Académico del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, participó en la organización de cursos universitarios sobre intereses marítimos y derecho marítimo, ejerció la docencia y es miembro fundador de la Academia de la Antártida.

Desde Coopelectric invitaron a toda la comunidad a participar de la charla, que forma parte de las actividades abiertas que la cooperativa desarrolla con el objetivo de promover espacios de reflexión y formación sobre temas de interés general.