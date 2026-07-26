Panorama político bonaerense: El debate libertario detrás de la nueva efemérides de la política bonaerense

Fuente: Agencia DIB

Pareció apenas un ejercicio de marketing en redes sociales, pero fue bastante más que eso. La declaración del 23 de julio como “Día de la Unidad” que ensayó Karina Milei hace apenas unas horas, marca un punto de inflexión en el trámite del poder al interior de La Libertad Avanza. Y, a la vez, revela el profundo debate sin saldar en el que está sumida la alta comandancia libertaria respecto de una cuestión esencial: la estrategia de acumulación política para la provincia de Buenos Aires. En el peronismo del distrito ocurrió algo parecido, pero con otro disparador: un indicador que suele funcionar con un predictor confiable del humor electoral, vehiculizo un nuevo capito de la discusión sobre como encarar la pelea bonaerense.

La “jefe”, como le dicen a Karina con expreso énfasis en el rechazo a la grafía de género sus seguidores, instauró la nueva efeméride con un extenso posteo en el que declara que La Libertad Avanza “no es un armado más”, llegado para “pactar con los restos del viejo sistema”, sino un espacio que viene “a destruirlo”. Pero el significado de la movida no hay que buscarlo en ese contenido panfletario, sino en la gestualidad del mensaje: el 23 de julio, pero del año pasado, fue el día en que Karina terminó de imponerle a Santiago Caputo el esquema para competir en las elecciones: purismo libertario en las listas, con primacía de Sebastián Pareja en el bordado fino de unas listas que solo incorporaron a dirigentes de PRO como actores secundarios.

La reafirmación del liderazgo de Karina trasunta un interrogante que gana volumen a medida que se aceleran los tiempos políticos de cara al año electoral: ¿conviene centrarse en los acuerdos puramente bonaerenses, en las categorías de gobernador, legisladores provinciales, intendentes, o el foco debe estar puesto en sumar voluntades para el Congreso Nacional? Caputo cree que lo que debe primar es lo segundo, porque de lo que se trata es de asegurar no solo la reelección de Javier Milei, sino su futura gobernabilidad. En el gobierno cuentan que, además, el asesor suele relativizar la conveniencia de gobernar un distrito como el bonaerense con un programa que seguirá haciendo de la disciplina fiscal un dogma irrenunciable.

Karina no opina lo contrario que Caputo, aunque tiene matices. “Está menos violeta pura, un poco más pragmática, pero no tanto como Santiago”, define un dirigente de trato diario con ella. “Hizo lo del Día de la Unidad no porque signifique que crea que hay que que priorizar una cosa o la otra, sino que dijo que la definición será de ella y de Javier”, explicó esa fuente. Pero Caputo no fue el único destinatario: en el equipo de Diego Santilli se preguntaron si la reafirmación de la centralidad de Karina beneficiará a Pareja, su operador, que pelea con el jefe de Gabinete la candidatura a gobernador. Por cierto: en las redes, territorio de Fuerzas del Cielo, le recordaron a “La Jefe” que el armado de julio fue el que perdió por 14 puntos en septiembre.

Hay un elemento que funciona como telón de fondo: de este debate el descontento dirigencial los efectos recesivos del plan económico en la gobernabilidad. Un fastidio que con los meses se hace más transversal y, sobre todo, encuentra expresión política. El ejemplo es la reunión del jueves que viene en Lobos: 80 intendentes de PRO, UCR y el peronismo, que van a plantear su preocupación sobre la base de un diagnóstico compartido que se centra en la caída de la recaudación, de la coparticipación y en el coctel explosivo que surge de combinar eso con el aumento de las sociales demandas a los municipios, que a la vez reciben nula asistencia nacional. A ese tipo de cuestiones apunta Caputo cuando plantea su interrogante sobre la provincia.

El indicador que disparó el reclamo

El parate económico que impacta en la recaudación y genera el debate dirigencial que preocupa a los libertarios, está al parecer horadando la imagen del gobierno. Eso es lo que revela el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella, que se desplomó en julio 4,8%. El dato fue muy leído en el peronismo por dos subíndices: en los hogares con ingresos bajos la caída fue del 11,8% y, en términos regionales, en el Conurbano la merma también fue mayor al promedio: 6,35%. Los intendentes del peronismo que presionan por el desdoblamiento electoral no dejaron pasar esos datos: los usaron para redoblar el pedido que vienen haciendo a Kicillof: “hay que aprovechar el desgaste del presidente”, es el argumento.

Los alcaldes le susurran al oído al Gobernador que un primer turno electoral puramente provincial -ahora hablan de septiembre y no de mayo – potencia las chances de retener el control de la Provincia y sienta un precedente que podría beneficiar al candidato presidencial del peronismo en octubre. Kicillof no descarta desdoblar, pero manda a decir que definirá el año que viene. Filtra, eso sí, que no cree en la tesis de que los alcaldes se desentiendan de la elección presidencial si antes definieron su propio destino. “Necesitan un presidente peronista porque Milei no les da nada”, dicen en su entorno. Y agregan, sibilinos: “Si hay un gobernador ligado a La Cámpora algunos alcaldes también necesitarán un reaseguro nacional por ese motivo”.

Mientras, con el límite a las reelecciones aún vigente, el “sistema” comienza a buscar alternativas. Un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Municipalidades de modo que sea cada Consejo Deliberante el que defina si el intendente puede reelegir o no, que algunos describen como una diagonal del massismo para que caiga el límite sin contradecir su promesa de evitarlo, perdió fuerza en las últimas horas: es de dudosa constitucionalidad. Varios alcaldes ensayan alternativas en ese contexto: postular familiares -Ferraresi, a su mujer en Avellaneda, Secco a su hijo en Ensenada, Menéndez a su hermano en Merlo- y, a la vez, ir ellos mismos en la lista de concejales. Es la misma táctica que usaron en la victoria de setiembre pasado.