Santos Joaquín y Ana

Por: Horacio Robirosa, Voluntario de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Joaquín y Ana son los abuelos de Jesús y padres de María. No aparecen en los Evangelios canónicos, pero su historia la conocemos por el Protoevangelio de Santiago, un texto del siglo II muy querido por la Tradición. La Iglesia los celebra juntos el 26 de julio.

Eran un matrimonio mayor, judíos piadosos de Jerusalén. La Tradición dice que Joaquín era de la tribu de Judá y Ana, de la tribu de Leví. Llevaban años casados sin poder tener hijos, y eso, en su época, era vivido como una «prueba» y hasta como una vergüenza. Pero nunca dejaron de rezar.

Dios les concedió una hija en su vejez: María. La educaron en la fe, la llevaron al Templo y le enseñaron a escuchar a Dios. De ellos, María aprendió la obediencia, la humildad y la confianza.

El papa Benedicto XVI decía: «Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena de personas que han transmitido la fe y el amor de Dios, de generación en generación… Enseñan que incluso en la esterilidad, en las pruebas, Dios sigue actuando». Ellos son modelo de esposos que no pierden la esperanza, aunque todo parezca cerrado.

El papa Francisco, en el Día de los Abuelos de 2021, expresaba: «Los abuelos son el eslabón de unión entre las generaciones, para transmitir a los nietos la experiencia de la vida… Joaquín y Ana nos enseñan que la vejez también es tiempo de misión».

San Agustín, aunque no escribió mucho sobre ellos, defendió el culto a los santos y decía que «honrar a los padres de María es honrar la raíz del árbol del que nació el Salvador».

Joaquín y Ana esperaron años y, con eso, nos enseñan hoy que hay que tener paciencia en la prueba; que Dios tiene sus tiempos, que no son los nuestros.

Que su casa era una casa de fe, donde se oraba en familia; de ahí salió María.

También nos remiten a la dignidad de los abuelos: ellos son guardianes de la memoria, de la fe y del cariño. Educan más con el ejemplo que con palabras.

Por eso son patronos de los abuelos, de las mujeres estériles, de las madres y de quienes trabajan con madera. A Joaquín se lo representa como carpintero.