Con el lema «San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo», comienza el miércoles la Novena Patronal

La Parroquia San Cayetano del barrio CECO iniciará el próximo miércoles 29 de julio la Novena Patronal 2026, el tradicional camino de preparación espiritual hacia la festividad del 7 de agosto, cuando cientos de fieles volverán a reunirse para honrar al patrono del pan y del trabajo.

Las celebraciones se desarrollarán durante nueve días con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa, cada jornada dedicada a una intención particular. El programa culminará con la Fiesta Patronal, que incluirá cuatro misas y la tradicional procesión por las calles del barrio.

Este año la novena se realizará bajo el lema «San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo», una convocatoria que invita a la comunidad a renovar la oración por el trabajo, las familias, los enfermos, la paz social y las distintas necesidades de la comunidad.

Entre las celebraciones previstas se destacan la misa con envío de jóvenes misioneros, la jornada dedicada a los niños y la catequesis, la celebración por las fuentes de trabajo, la misa con unción de los enfermos y la eucaristía que presidirá monseñor Hugo Manuel, en la víspera de la fiesta patronal.

El viernes 7 de agosto se celebrará la jornada central con misas a las 10:30, 14:00, 16:00 y 20:00, mientras que a las 15:00 tendrá lugar la tradicional procesión, que partirá desde la intersección de Berutti y Avellaneda.

Cronograma de la Novena

Miércoles 29 de julio

Por los peregrinos y servidores del templo.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa.

Jueves 30 de julio

Por los difuntos. (Se invita a llevar velas).

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa.

Viernes 31 de julio

Por la misión evangelizadora de la Iglesia.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa con envío de jóvenes misioneros.

Sábado 1 de agosto

Por los niños, las familias y la catequesis (Comunión y Confirmación).

15:45: Jornada «Fiesta en la Tierra y en el Cielo» .

. 17:00: Santa Misa.

Domingo 2 de agosto

Por las colectividades y migrantes.

10:00: Santo Rosario.

10:30: Santa Misa.

Lunes 3 de agosto

Por las fuentes de trabajo.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Pancho.

Martes 4 de agosto

Por las vocaciones sacerdotales y consagradas; por nuestros seminaristas, sacerdotes y consagrados.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre José María.

Miércoles 5 de agosto

Por los enfermos. (Con unción).

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por el Padre Enrique.

Jueves 6 de agosto

Por la Patria y la unidad del pueblo argentino.

18:00: Santo Rosario.

18:30: Santa Misa, presidida por Monseñor Hugo Manuel.

Fiesta Patronal

El viernes 7 de agosto se celebrará la fiesta en honor a San Cayetano con el siguiente programa: