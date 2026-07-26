Las Mujeres del Frente Renovador recordaron a Evita con distintas actividades

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, las Mujeres del Frente Renovador de Olavarría realizaron distintas actividades para recordar su figura y su legado político y social.

La ex concejal Eva Cura explicó que la jornada comenzó en el monumento a Eva y Perón, ubicado en el Parque del Bicentenario, donde se realizó una ofrenda floral y un homenaje a quien fuera vicepresidenta y referente del movimiento peronista.

Más tarde, en la Casa Eduardo «Chino» Correa, se llevó adelante un encuentro de mujeres que contó con un conversatorio encabezado por la dirigente gremial Estela Peralta, bajo la consigna “¿Qué pensaría Evita en estos tiempos?”. Durante la actividad se abordó su trayectoria, su obra y el impacto de su legado social y político.

Al finalizar, Eva Cura expresó: “Hoy, a 74 años del paso a la eternidad de Evita, debemos seguir el ejemplo de lucha y compromiso social por nuestro pueblo”.