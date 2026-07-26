Pablo Palazzolo y Carlos Verucchi analizarán la Argentina actual en un conversatorio organizado por Credicoop

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop Filial Olavarría realizará un nuevo encuentro de su Ciclo de Charlas, bajo la propuesta “Claves para comprender la Argentina contemporánea”.

La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 29 de julio a las 19:30 en la sala de eventos de la entidad, ubicada en Vicente López 3045, con entrada libre y gratuita.

La exposición estará a cargo de Pablo Palazzolo y Carlos Verucchi, quienes abordarán distintos ejes vinculados al escenario socioeconómico y productivo del país.

Durante la jornada se analizará el perfil económico nacional a partir del interrogante sobre si Argentina se consolida como un país agroexportador y de servicios o si mantiene una perspectiva industrial. Además, se debatirá sobre la situación actual de la educación, la ciencia y la investigación, con una mirada sobre las consecuencias del debilitamiento del sistema científico y tecnológico.

El encuentro finalizará con reflexiones orientadas a pensar una estrategia de desarrollo para el país.