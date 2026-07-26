Diego Javier Rojas recibió el Premio Pregonero 2026

El docente, bibliotecario, escritor y promotor de la lectura fue distinguido por la Fundación El Libro en la categoría Comunicación, uno de los reconocimientos más importantes de la literatura infantil y juvenil argentina. La entrega reconoce su sostenida labor de difusión de los libros y la lectura.

Instituidos en 1990 como adhesión a la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires, los Premios Pregonero reconocen anualmente a personas e instituciones que desarrollan una labor sostenida en la promoción y difusión de la literatura infantil y juvenil argentina. Quienes reciben esta distinción obtienen una réplica de La Andariega, la emblemática carreta de Javier Villafañe, símbolo de la promoción de la lectura y del libro en el país.

La ceremonia de entrega se realizará el viernes 31 de julio a las 17 horas, en la Sala Javier Villafañe, en el marco de la 34.ª Feria del Libro Infantil, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC).

El jurado de la edición 2026 estuvo integrado por la escritora Cecilia Pisos, la editora Gloria Rodrigué, el ilustrador Alejandro O’Kif y Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Infantil.

Rojas desarrolla desde hace más de veinte años un trabajo de formación de lectores. Su trayectoria comenzó junto con la biblioteca escolar del Colegio Fray Mamerto Esquiú de Olavarría, donde continúa desempeñándose. A lo largo de los años, la institución recibió la visita de escritores como Ema Wolf, Franco Vaccarini, Margarita Mainé, Ángeles Durini, Fernando de Vedia y Ana María Shua. Varios de los proyectos de lectura realizados en la escuela fueron presentados en Cuba, Chile y Colombia.

Su formación académica incluye estudios de posgrado en el campo de la educación literaria, entre ellos la Maestría en Pedagogía de la Lectura Literaria y la Diplomatura CUEX de la Universidad de Buenos Aires. Además, es autor de más de quince libros destinados a las infancias, entre los que se destacan Se me perdió un dinosaurio, Un gato como Romeo, Los amigos de la luna, Feroz el lobo entrometido, Un pueblo Sequito y Hada de cuento.

En Olavarría organizó ferias del libro, coordinó encuentros con escritores y participó en iniciativas culturales. En 2012 fue homenajeado como Bibliotecario en la Feria del Libro de Olavarría; en 2015 recibió el Premio Latinoamericano La Hormiguita Viajera de la Biblioteca Virrey del Pino (La Matanza); en 2019 fue galardonado como Vecino Destacado por el Honorable Concejo Deliberante (H.C.D) de Olavarría; y en 2023 sus libros fueron declarados de interés legislativo, educativo y cultural por el mismo organismo.

En medios de comunicación creados por él, conduce el espacio radial Mil y un Libros, el podcast Palabras que Crecen —donde entrevista a referentes como Silvia Schujer, Cecilia Pisos y Adela Basch— y difundió contenidos a través de su cuenta de Instagram @diegojavierrojas .

Al conocerse la distinción, Rojas expresó: «Recibo este reconocimiento con una enorme emoción. Siempre sentí que comunicar un libro es mucho más que hablar de él: es despertar en otra persona el deseo de abrirlo. Si después de escuchar una entrevista, una reseña o una recomendación alguien siente ganas de leer, entonces mi trabajo tiene sentido. Este premio representa un sueño para quienes dedicamos nuestra vida a la promoción de la lectura y me anima a seguir construyendo puentes entre los libros y sus lectores».