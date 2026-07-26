Nicolás Pino reclamó la mejora de caminos rurales durante la inauguración de la Exposición Rural

En el marco del acto inaugural de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, encabezó el discurso institucional en un año clave para la entidad, que celebra sus 160 años de trayectoria. Durante su intervención, el dirigente destacó el aporte económico del sector agropecuario y puso especial énfasis en la necesidad urgente de encarar obras de infraestructura básica, con foco central en la red vial rural.

Al abordar el estado de la infraestructura vial y de comunicaciones en el país, Pino remarcó que el atraso existente impacta de manera directa en la competitividad productiva y afecta el desarrollo social de las comunidades del interior. «Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia. No se requiere inventar nada extraño: sólo copiar lo logrado en varios lugares del país, que hemos observado en nuestras recorridas», sostuvo el titular de la SRA.

En ese marco, subrayó que los caminos de tierra resultan vitales no solo para garantizar el transporte de la producción, sino también para asegurar cuestiones operativas esenciales como el acceso de la familia rural a los establecimientos educativos y a los centros de salud.

Asimismo, Pino señaló que los impuestos abonados por los productores deben traducirse en obras concretas. «Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos», afirmó.

A lo largo de su exposición, la máxima autoridad de la SRA repasó el balance económico de las distintas cadenas agropecuarias, reafirmó el pedido de eliminación definitiva de las retenciones e hizo mención a la necesidad de contar con financiamiento a largo plazo y servicios de salud adecuados para los trabajadores del sector.