Video: Un joven intentó robar un auto en José Luis Torres y Pringles

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un sujeto intentó sustraer un automóvil estacionado en la zona de José Luis Torres casi Pringles durante la medianoche. El vehículo, un Renault 12 perteneciente a una mujer que se encontraba trabajando en el sector, fue violentado en la vía pública.

El auto avanzó unos metros sobre la calle José Luis Torres y se detuvo en la esquina de Pringles. En su intento por ponerlo en marcha, el individuo dañó la instalación eléctrica del interior del vehículo, romper los cables e imposibilitar su traslado, por lo que se retiró del lugar a pie.

La secuencia fue observada y registrada por un vecino del barrio. Tras lo sucedido, la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría Primera.

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