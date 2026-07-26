Familias TDAH Olavarría lanzó su campaña anual de concientización

En el marco de la semana de su cuarto aniversario, Familias TDAH Olavarría presentó este sábado su campaña anual de visibilización con el objetivo de que comercios, instituciones y clubes de la ciudad exhiban el afiche alusivo al Día Nacional y Provincial del TDAH, que se conmemora el próximo 28 de julio.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca seguir promoviendo el conocimiento sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y generar conciencia en la comunidad acerca de esta condición del neurodesarrollo.

La presidenta de la entidad, Maite Salerno, remarcó que «el TDAH no es una enfermedad, es una forma diferente de procesar el mundo», y señaló que el diagnóstico temprano y el acompañamiento social resultan fundamentales para favorecer el desarrollo de quienes conviven con esta condición.

Además, agradeció el acompañamiento que año tras año brindan los comerciantes locales y convocó a nuevos comercios, entidades y clubes a sumarse a la campaña solicitando los afiches para su difusión.

«Entre todos estamos logrando que Olavarría sea una de las ciudades que está dando gran visibilidad a todas las neurodivergencias, y eso nos llena de un profundo orgullo», expresó.

Jornada recreativa en el Polideportivo «Diego Armando Maradona»

En el mismo anuncio, Familias TDAH Olavarría invitó a la comunidad a participar de una jornada recreativa organizada en conjunto con el Municipio.

La actividad se realizará el sábado 1 de agosto, de 14:00 a 17:00, en el Complejo Polideportivo y Cultural «Diego Armando Maradona».

Según adelantaron, será un encuentro abierto a toda la comunidad que incluirá actividades deportivas, propuestas lúdicas y talleres de arte para disfrutar en familia.

Desde la organización señalaron que el objetivo es seguir generando espacios de encuentro y concientización, e invitar a más vecinos a acompañar el trabajo de visibilización de las neurodivergencias bajo el lema de «hacer visible lo invisible».