A pocos meses de un emotivo regreso a su Escuela N° 4, falleció el vecino Alberto Vicente Puglisi

Este lunes 27 de julio falleció Alberto Vicente Puglisi, a los 102 años. Reconocido vecino de Olavarría, fue fundador de «Repuestos Puglisi», el tradicional comercio de venta de repuestos para automotores que durante años funcionó sobre la calle Colón, casi Rivadavia. Además, fue integrante de la Sociedad Italiana, institución con la que mantuvo un fuerte vínculo.

Meses atrás había protagonizado uno de los momentos más emotivos del inicio del ciclo lectivo 2026, cuando regresó a la Escuela Primaria N° 4, donde había comenzado primer grado en 1934.

Con 101 años, recorrió nuevamente el establecimiento, compartió recuerdos de su infancia y participó del acto de apertura de clases junto a docentes y alumnos. Aquella visita fue un homenaje en vida a un vecino que dejó su huella tanto en la actividad comercial como en la vida institucional de Olavarría, además de conservar intacta la memoria de la ciudad que lo vio crecer.